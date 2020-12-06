Марш воли в Минске и Беларуси

Автозаки, броневики и водометы с 8 часов начали движение по улицам Минска.

Колонна бронемашин проследовала по проспекту Независимости в Уручье, где ее приветствовала группа поддержки с красно-зелеными флагами. Также спецтехнику в сопровождении «Стрелы» видели на Партизанском проспекте.

На площади Независимости дежурят усиленные наряды милиции, на одной из прилегающих улиц стоят желтые автобусы, в которых перевозят силовиков. Площадь не огорожена, металлические конструкции установлены только перед Домом правительства.

Октябрьская площадь огорожена, ее патрулируют силовики. Неподалеку на площадке перед Домом офицеров стоит водомет, несколько автобусов для перевозки личного состава, автомобиль с колючей проволокой.

Возле стели "Минск - город-герой" оцепление сняли.

По данным читателей, в 12 часов от перекрестка улиц Притыцкого-Глебки до спортклуба "YesToday" по ул. Е. Полоцкой стояли 4 автобуса с ментами 1 автозак + 1 машина гаи.

Техника в Лошице возле "Гиппо". В эти автобусы, судя по всему, будут "паковать" задержанных.

Читатели присылают много фото и видео Марша.

Большие демонстрации прошли в Заводском районе («Шарики»), в Сухарево (там шли три колонны), на Грушевке, Сторожевке, Камаровке, на Югозападе, в Малиновке, в Петришках, Колодищах, Заславле (Минский район).

Телеграм-каналы сообщают об успешных маршах, случаях ухода от погони силовиков, курьезах.

Так, в Грушевке после марша его участники скрылись в подъезде, а силовики не смогли попасть в дом.

В Боровлянах «гуляли» по Зеленому бору, участники пишут, что к ним подъезжали милиция и ОМОН, из бусов не выходили, затем задержали одного человека. Остальные скрылись в лесу и вышли в другой части поселка.

Тем временем список задержанных на сайте «Весна» пополняется. По состоянию на 16-50 в нем было 86 человек. Задержан актер «Белорусского свободного театра», соведущий «Культурнай сядзібы» Алексей Сопрыкин.

Возле Советского РУВД задержанных поставили лицом к стене с поднятыми руками.

(Обновляется)