Психологи назвали способ выбрать правильные подарки для близких на Новый год

Источник материала: ОНТ

Психологи дали советы, как правильно выбрать подарок на Новый год для близкого человека, передают «Известия».

Кандидат психологических наук Вадим Мямлин обратил внимание, что перед выбором подарка необходимо поговорить с близкими людьми, чтобы понять по внешним проявлениям, чего бы они хотели. Эксперт советует обратить внимание на взгляд, мимику и интонацию.

Мямлин рекомендует перечислять как минимум 20-30 предметов и следить за реакцией человека.

Психолог Ирина Ларина также подчеркнула, что спрашивать близких о пожеланиях лучше заранее и напрямую.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram