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Психологи назвали способ выбрать правильные подарки для близких на Новый год

06.12.2020 17:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Психологи назвали способ выбрать правильные подарки для близких на Новый год

Психологи дали советы, как правильно выбрать подарок на Новый год для близкого человека, передают «Известия».

Кандидат психологических наук Вадим Мямлин обратил внимание, что перед выбором подарка необходимо поговорить с близкими людьми, чтобы понять по внешним проявлениям, чего бы они хотели. Эксперт советует обратить внимание на взгляд, мимику и интонацию.

Мямлин рекомендует перечислять как минимум 20-30 предметов и следить за реакцией человека.

Психолог Ирина Ларина также подчеркнула, что спрашивать близких о пожеланиях лучше заранее и напрямую.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

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Психологи дали советы, как правильно выбрать подарок на Новый год для близкого человека, передают «Известия». Кандидат психологических наук Вадим Мямлин обратил...
 
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