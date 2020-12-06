|
Психологи назвали способ выбрать правильные подарки для близких на Новый год
Источник материала: ОНТ
Психологи дали советы, как правильно выбрать подарок на Новый год для близкого человека,
Кандидат психологических наук Вадим Мямлин обратил внимание, что перед выбором подарка необходимо поговорить с близкими людьми, чтобы понять по внешним проявлениям, чего бы они хотели. Эксперт советует обратить внимание на взгляд, мимику и интонацию.
Мямлин рекомендует перечислять как минимум 20-30 предметов и следить за реакцией человека.
Психолог Ирина Ларина также подчеркнула, что спрашивать близких о пожеланиях лучше заранее и напрямую.
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Психологи дали советы, как правильно выбрать подарок на Новый год для близкого человека, передают «Известия». Кандидат психологических наук Вадим Мямлин обратил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)