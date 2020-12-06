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Кому стоит отказаться от мандаринов? Рассказывает диетолог
Источник материала: ОНТ
Мандарины – одно из главных украшений новогоднего стола. Но далеко не всем идет на пользу этот продукт,
Вместе с тем, отметила медик, большое количество сахара может привести к набору лишних килограммов.
По словам диетолога, внимательно к потреблению мандаринов нужно относиться аллергикам и людям с заболеваниями ЖКТ.
ФОТО: foodandmood.com.ua
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Мандарины – одно из главных украшений новогоднего стола. Но далеко не всем идет на пользу этот продукт, рассказала в беседе с RT диетолог Ольга Григорьян. Вместе с...
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