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В Глубокском районе участники автопробега «За Беларусь» почтили память жертв нацизма

06.12.2020 17:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Глубокском районе участники автопробега «За Беларусь» почтили память жертв нацизма

Рана, которая не заживает. В Глубокском районе участники автопробега «За Беларусь» почтили память жертв нацизма. 6 декабря 1941-го немцы расстреляли здесь еврейское население сразу нескольких деревень. 

Маршрут автоколонны пролегал по особым, скорбным местамНа территории Глубокского района в годы войны погибли более 10 тысяч евреев. На месте каждого захоронений установлены монументы. 6 декабря захватчики расстреляли более 400 евреев деревень Прозороки и Зябки. В основном это были старики, женщины и дети. Их вели через всю деревню Прозороки без одежды сюда – на пустырь. Яму немцы вырыли заранее. Сейчас на месте захоронения – огромный валун. 

До войны Прозороки были крупной деревней, здесь был создан первый в Беларуси частный театр, мирно проживали представители сразу нескольких конфессий, здесь и сегодня католический и православный храм – по соседству. Годы оккупации местные жители называют черными в истории посёлка. В расправе над мирными жителями вместе с немцами участвовали и полицаи.  

К памятному знаку, установленному на месте расстрела, сегодня возложили не только цветы и венки. По еврейской традиции, каждый положил камень – символ вечности. Чтоб память о трагедии жила в веках, и никто и никогда не повторял ошибок прошлого.  

События военных лет вспоминали накануне и участники автопробега в Минске. Одной из точек маршрута стало урочище Благовщина. В этом месте немцы массово расстреливали людей. Более 150 тысяч человек стали жертвами кровавого террора. По традиции, финальным аккордом автопробега стало возложение цветов, а память погибших почтили минутой молчания. Те, кому дорога судьба родной страны, уже прокладывают новые маршруты. С одной целью – объединить всех, кто «За единую Беларусь».

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Теги: Минск
 
 
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Рана, которая не заживает. В Глубокском районе участники автопробега «За Беларусь» почтили память жертв нацизма. 6 декабря 1941-го немцы расстреляли здесь еврейское...
 
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