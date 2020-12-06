Источник материала: ОНТ

Рана, которая не заживает. В Глубокском районе участники автопробега «За Беларусь» почтили память жертв нацизма. 6 декабря 1941-го немцы расстреляли здесь еврейское население сразу нескольких деревень.

Маршрут автоколонны пролегал по особым, скорбным местам. На территории Глубокского района в годы войны погибли более 10 тысяч евреев. На месте каждого захоронений установлены монументы. 6 декабря захватчики расстреляли более 400 евреев деревень Прозороки и Зябки. В основном это были старики, женщины и дети. Их вели через всю деревню Прозороки без одежды сюда – на пустырь. Яму немцы вырыли заранее. Сейчас на месте захоронения – огромный валун.

До войны Прозороки были крупной деревней, здесь был создан первый в Беларуси частный театр, мирно проживали представители сразу нескольких конфессий, здесь и сегодня католический и православный храм – по соседству. Годы оккупации местные жители называют черными в истории посёлка. В расправе над мирными жителями вместе с немцами участвовали и полицаи.

К памятному знаку, установленному на месте расстрела, сегодня возложили не только цветы и венки. По еврейской традиции, каждый положил камень – символ вечности. Чтоб память о трагедии жила в веках, и никто и никогда не повторял ошибок прошлого.

События военных лет вспоминали накануне и участники автопробега в Минске. Одной из точек маршрута стало урочище Благовщина. В этом месте немцы массово расстреливали людей. Более 150 тысяч человек стали жертвами кровавого террора. По традиции, финальным аккордом автопробега стало возложение цветов, а память погибших почтили минутой молчания. Те, кому дорога судьба родной страны, уже прокладывают новые маршруты. С одной целью – объединить всех, кто «За единую Беларусь».

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