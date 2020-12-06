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Дональд Трамп пугает американцев коммунизмом

06.12.2020 17:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дональд Трамп пугает американцев коммунизмом

Дональд Трамп пугает американцев коммунизмом, в случае если демократы получат большинство в Сенате.

Выборы в верхнюю палату американского Конгресса пройдут в январе. И если за демократическую партию проголосует большинство, под её контролем окажутся и Белый дом, и Сенат. Утром сразу в нескольких штатах произошли столкновения между сторонниками и противниками Трампа – участниками антифашистского движения. Одна из наиболее ожесточенных драк завязалась у стен Капитолия в Вашингтоне. Нападавшие пытались вырвать из рук митингующих флаги, били стёкла в машинах. Разгоряченных радикалов пришлось усмирять полиции.

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Дональд Трамп пугает американцев коммунизмом, в случае если демократы получат большинство в Сенате. Выборы в верхнюю палату американского Конгресса пройдут в...
 
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