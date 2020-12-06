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330 тысяч белорусов высказалось о том, что делать со SWIFT. 66% — за отключение
Источник материала: Партизан
Такие данные
На данный момент в опросе приняло участие около 330 тысяч человек. За отключение высказались 65.65%, против — 16.35%. Еще 18% не смогли определиться.
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Такие данные приводит платформа «Голос», которая призвала белорусов выразить свое отношение к возможному отключению белорусских банков от международной...
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