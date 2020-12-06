"Мирный характер — это сильная сторона белорусского протеста"

«Наши протесты могут быть длительными — вплоть до года, а то и полутора лет»





Василий Поляков — историк по образованию, имеющий за плечами обучение в аспирантуре по специальности «Политическая наука», более чем десятилетний преподавательский стаж, в политике с 1990-х годов. С 1996 года он член Объединённой гражданской партии, одной из крупнейших партий в Беларуси, в 2018 году — избирался ее председателем.





Василий Поляков — яркий представитель традиционной белорусской оппозиции, который видит белорусское протестное движение не только в контексте сегодняшнего дня, но и в исторической перспективе.





рассказал «Сильным Новостям». О своем видении специфики протестов 2020 года, об их причинах и возможных вариантах развития событий Василий Поляков«Сильным Новостям».





— Как опытный политик вы прогнозировали события, которые некоторые аналитики уже начали называть Августовским восстанием?





— Возможность массовых протестов как реакции на результаты шоу под названием «президентские выборы» я начал осознавать в мае во время сбора подписей для регистрации кандидатов в президенты, когда люди выстраивались в огромные очереди, чтобы заявить о своем стремлении к переменам.





— Почему выборы прошлых лет для большинства белорусов прошли довольно спокойно, а протестная реакция, если и возникала, была несоизмеримой по масштабам с нынешними протестами?





— Основная причина, как мне кажется, в том, что ранее относительное большинство поддерживало Александра Лукашенко. Конечно, было много недовольных проводимой им политикой, но общество в целом соглашалось с социальным контрактом, когда власть гарантирует каждому своему гражданину набор социальных благ. К настоящему времени условия этого контракта стали нарушаться: начала расти безработица, пенсии превратились в откровенно нищенские. Но самое основное — изменилось общество. Однако ни власть, ни традиционная оппозиция этого не заметили.





Главная причина протестов в том, что власть должна двигать общество вперед, а нынешняя белорусская власть его тормозит.









— Что изменило белорусское общество к 2020 году, превратив его, как поется в популярной песне, в «живой народ»?





— Изменился мир и люди тоже изменились. Белорусы стали больше путешествовать. Стремительное развитие технологий открыло широкий доступ к ресурсам интернета: люди активизировались в социальных сетях, начали пользоваться мессенджерами, получили возможность, находясь у себя дома, работать в крупных иностранных компаниях — в результате рамки их реальности расширились. И когда эти люди выходили на улицы своих городов, они словно попадали в другое измерение, где надо ходить строем и слушать то, что нормальному человеку невозможно воспринимать: например, знаменитый декрет о тунеядстве. Когда эти измерения сталкиваются в сознании человека, происходит взрыв мозга. А взрыв мозга повлек за собой социальный взрыв.

















— Одной из отличительных черт белорусских протестов считается отсутствие лидера. Вы видите в этом силу или слабость протестного движения?





— Когда протесты только начинались, власти не могли здраво воспринять этот фактор. Им казалось, что если существует вертикаль власти, то непременно должна существовать и вертикаль протеста. Именно поэтому были брошены за решетку Павел Северинец и Николай Статкевич, задержаны региональные активисты, такие как гомельчане Юрий Власов, Татьяна Каневская. Я тоже был превентивно задержан. Но протест — в сознании людей, а не в головах лидеров.





Власти стремятся выявить «кукловодов», «координаторов». Они отказываются понимать, что люди на улице — это температура, которая сигнализирует о том, что в организме что-то не так. В таком случае нужно думать о том, как обнаружить и начать лечить болезнь, а не просто сбить температуру.





Лидеры сейчас не так важны по сравнению с инициативой снизу. Проблема лидерства выйдет на первый план, когда страна получит возможность новых выборов.





— Как вы оцениваете деятельность Светланы Тихановской и Координационного Совета?





— Светлана Тихановская и КС делают то, что должны делать, но они, увы, не столько влияют на протестное движение, сколько подстраивается под него.





Роль Светланы Тихановской, Павла Латушко, КС в целом в том, что они стали олицетворением протеста, его символами — и это сейчас очень важно.





— Часто дискутируется вопрос: может ли мирный протест привести к свержению авторитарного режима?





— Победившие бархатные революции в Европе проходили по мирному сценарию. Мирный характер — это сильная сторона белорусского протеста. Во-первых, это вызывает симпатии во всем мире. Во-вторых, отсутствует фактор, провоцирующий на ответное насилие. А когда насилие применяется к мирным людям, сразу становится понятно, кто преступник.





Белорусские протесты часто сопоставляют с украинским Майданом. Революция Достоинства очень быстро вступила в радикальную фазу, перешла к сценарию силового противостояния. Я предполагал, что подобная динамика будет и в Беларуси, но, к счастью, ошибся.





Наши протесты могут быть длительными — вплоть до года, а то и полутора лет. Если это позволит избежать жертв, оно того стоит. В любом случае — режим обречен.





Скажу больше: длительный период перехода от авторитаризма к демократии — это залог того, что выстраданная демократия будет восприниматься как высшая ценность. Ведь «бегство от свободы», которое произошло в 1994 году, во многом объясняется тем, что независимость и возможность развития по демократическому пути не были для Беларуси результатом борьбы.





— Как вы представляете себе будущее демократической Беларуси после падения режима?





— В перспективе я бы хотел видеть Беларусь восточно-европейской Швейцарией: страной, где много свободы как в общественной жизни, так и в жизни каждого ее гражданина.





Я сторонник парламентской республики. Мне кажется, что эта форма правления в наибольшей мере соответствует европейскому характеру Беларуси. Однако не исключаю, что на период претворения в жизнь необходимых экономических реформ актуальной будет президентская власть. Президентом, способным провести такие реформы, вполне мог бы стать Виктор Бабарико, который для многих белорусов представляется альтернативой авторитаризму Лукашенко, лидером, способным привести Беларусь к экономической состоятельности, реализовать ее демократический потенциал.



