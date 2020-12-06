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Когда месть в законе: в Новополоцке убрали билборд с изображением бойца Скибы
Источник материала: Партизан
Он выступил с критикой в адрес властей и силовиков
В Новополоцке сняли билборд с изображением бойца Сергея Скибы.
Ранее 39-летний спортсмен дал
Скиба – трехкратный чемпион мира и многократный победитель Кубка мира по кикбоксингу, победитель чемпионатов Европы и других турниров по кикбоксингу и тайскому боксу.
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Он выступил с критикой в адрес властей и силовиков
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