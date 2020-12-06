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"Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке

06.12.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, что делать, если отношения женщины и мужчины стали превращаться в отношения матери и ребенка.

1:45 — когда забота о партнере становится чрезмерной. Где грань?

4:10 ― как долго может существовать брак, где жена начинает играть роль родителя;

5:15 ― чем опасна модель "жены-матери" в браке;

6:45 ― какие признаки выдают "жену-мать";

8:25 ― "вырос, вылетел из гнезда" и бросил жену;

11:05 ― как отмотать назад, если все уже случилось;

14:30 ― в чем проблема "мужей-сыновей";

17:25 ―когда "муж-сын" превращается в тирана;

19:35 ―как разглядеть в потенциальном партнере невзрослую инфантильную позицию.

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Заботиться о других ― потребность, заложенная в женщине эволюционно. Но когда этого становится слишком много, жена превращается в гиперзаботливую мамочку: решает...
 
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