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"Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке
06.12.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, что делать, если отношения женщины и мужчины стали превращаться в отношения матери и ребенка.
1:45 — когда забота о партнере становится чрезмерной. Где грань?
4:10 ― как долго может существовать брак, где жена начинает играть роль родителя;
5:15 ― чем опасна модель "жены-матери" в браке;
6:45 ― какие признаки выдают "жену-мать";
8:25 ― "вырос, вылетел из гнезда" и бросил жену;
11:05 ― как отмотать назад, если все уже случилось;
14:30 ― в чем проблема "мужей-сыновей";
17:25 ―когда "муж-сын" превращается в тирана;
19:35 ―как разглядеть в потенциальном партнере невзрослую инфантильную позицию.
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Заботиться о других ― потребность, заложенная в женщине эволюционно. Но когда этого становится слишком много, жена превращается в гиперзаботливую мамочку: решает...
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