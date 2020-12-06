Уходящая пятилетка. Для безработных обещали поднять пособия и ввести страховки. А что по факту

Источник материала: Tut.by

В этом году подходит к концу очередная пятилетка. Чиновники уже озвучивают планы на будущую и рассказывают, как должна улучшиться наша жизнь. Тем временем уже вырисовывается, какие планы из действующей программы социально-экономического развития удается выполнить, а какие — маловероятно. Власти обещали, к примеру, к концу 2020 года квадратный метр стоимостью в среднюю зарплату по стране, инфляцию в 5%, банковские кредиты в нацвалюте под 9−11 годовых процентов, зарплаты бюджетников в 80% от средней по стране, а пенсии — в 40%. Минимальную зарплату прогнозировали на уровне минимального потребительского бюджета, а для безработных обещали поднять пособие и ввести страховки от потери работы. FINANCE.TUT.BY расскажет, как обстоят дела с выполнением обещаний. Сегодня — про занятость и поддержу безработных.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В программе социально-экономического развития на 2016−2020 годы указаны планы по «совершенствованию механизма материальной поддержки безработных

путем привязки размера пособия по безработице к бюджету прожиточного минимума, а

также введения системы страхования от безработицы». То есть пособие поднять до БПМ, с 1 ноября этот показатель составляет 258,11 рубля. Однако пока страховки не ввели, а выплаты безработным не подняли, они по-прежнему могут быть не больше двух базовых величин (54 рубля). На такую сумму может рассчитывать любой, кто станет на биржу труда.

При этом среднее пособие по безработице в октябре ни в одном из регионов не превышало сумму в 34 рубля. Лидирует по этому показателю Витебская область — 33,78 рубля, а ниже всего эти выплаты в среднем в Минске — 28,55 рубля.

Как правительство предлагало повысить пособия и ввести страхование и что из этого (не) вышло

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич еще в декабре прошлого года заявляла , что среди тех, кому хотят поднять эти выплаты, — белорусы предпенсионного возраста и те, кто проживает на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда.

Правительство также предлагало Александру Лукашенко повысить размер пособия для тех, кто окажется безработным во втором квартале этого года. Эта инициатива была среди мер по соцподдержке при COVID-19, размер выплат хотели поднять до бюджета прожиточного минимума (с мая по июль, к примеру, этот показатель составлял почти 247 рублей). Но ни одно из этих предложений по пособию не реализовали.

Ранее Минтруда и соцзащиты также выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. «В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте», — отмечал ранее начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости. Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.

Намерение увеличить пособие по безработице до размера бюджета прожиточного минимума прописано в программе социально-экономического развития Беларуси до 2020 года.

Тем временем на мероприятия по обеспечению занятости населения в 2020 году было запланировано выделение меньшей суммы, чем в предыдущие годы. На этот год была заложена сумма в 38 миллионов 977,6 тысячи рублей. Для сравнения: на 2019 год — 41,8 миллиона, а на 2018-й — 42,3 миллиона. Как и в 2019 году, эти расходы в нынешнем, по планам властей, вырастут только в Могилевской области.

Уточним, что в соседних странах пособие по безработице заметно выше , чем в Беларуси. Посмотрели, как эти выплаты отличаются по регионам.

Что еще хотели сделать для безработных в нынешней пятилетке

В программе социально-экономического развития на 2016−2020 годы также прописаны планы ввести дополнительные меры соцподдержки для уволенных в результате оптимизации численности, ликвидации организаций и по иным уважительным причинам.

В этом году из-за пандемии правительство также предлагало поддержать работников тех предприятий, которые вынужденно находятся в простое, а также тех, кого наниматели перевели на неполную занятость. Этим работникам хотели доплачивать до минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 375 рублей. Но этого не было сделано.

При этом удалось, как и планировалось программой пятилетки, удержать официально зарегистрированную безработицу в пределах 2% от численности экономически активного населения. На 1 октября этот показатель составлял 0,2% к численности рабочей силы (годом ранее — 0,3%).