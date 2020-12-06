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Нину Багинскую отпустили из милиции
Источник материала: Навiны
Оппозиционную активистку Нину Багинскую отпустили из Советского РУВД Минска.
Как сообщалось, 73-летняя Багинская была задержана возле Академии МВД. Она требовала, чтобы ей вернули бело-красно-белый флаг.
Третье воскресенье подряд акция проходит в новом формате — люди собираются во дворах и районах. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, участники протестов организуют локальные шествия.
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Оппозиционную активистку Нину Багинскую отпустили из Советского РУВД Минска.
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