Нину Багинскую отпустили из милиции

Оппозиционную активистку Нину Багинскую отпустили из Советского РУВД Минска.





Как сообщалось, 73-летняя Багинская была задержана возле Академии МВД. Она требовала, чтобы ей вернули бело-красно-белый флаг.

Третье воскресенье подряд акция проходит в новом формате — люди собираются во дворах и районах. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, участники протестов организуют локальные шествия.