ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержали пережившую Холокост 79-летнюю женщину

06.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Минске задержали пережившую Холокост 79-летнюю женщину

  • 6.12.2020, 17:31
В Минске задержали пережившую Холокост 79-летнюю женщину
Фото: «Радыё Свабода»

В столице проходит воскресный марш.

Во время акции протеста в Минске задержали 79-летнюю Ларису Соусь, пережившую Холокост.

Об этом сообщила ее дочь журналист Анна Соусь на своей странице в Facebook.

«Задержанная Соусь Лариса Семеновна, 1941 года. Пережила Холокост. Перенесла операцию на голове. Сейчас в Октябрьском РОВД Минска», — написала женщина.

Под публикацией она добавила, что уже более трех часов не может связаться с матерью. В милиции также не дают комментариев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержанных в Гродно корреспондентов БелаПАН Марину Харевич и Сергея Людкевича отпустили из милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика