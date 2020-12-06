Источник материала: Хартия'97

В Минске задержали пережившую Холокост 79-летнюю женщину 6.12.2020, 17:31

Фото: «Радыё Свабода»

В столице проходит воскресный марш.

Во время акции протеста в Минске задержали 79-летнюю Ларису Соусь, пережившую Холокост.

Об этом сообщила ее дочь журналист Анна Соусь на своей странице в Facebook .

«Задержанная Соусь Лариса Семеновна, 1941 года. Пережила Холокост. Перенесла операцию на голове. Сейчас в Октябрьском РОВД Минска», — написала женщина.

Под публикацией она добавила, что уже более трех часов не может связаться с матерью. В милиции также не дают комментариев.

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