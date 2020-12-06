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В Минске задержали пережившую Холокост 79-летнюю женщину
Источник материала: Хартия'97
В Минске задержали пережившую Холокост 79-летнюю женщину
В столице проходит воскресный марш.
Во время акции протеста в Минске задержали 79-летнюю Ларису Соусь, пережившую Холокост.
Об этом сообщила ее дочь журналист Анна Соусь на своей странице в
«Задержанная Соусь Лариса Семеновна, 1941 года. Пережила Холокост. Перенесла операцию на голове. Сейчас в Октябрьском РОВД Минска», — написала женщина.
Под публикацией она добавила, что уже более трех часов не может связаться с матерью. В милиции также не дают комментариев.
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В столице проходит воскресный марш.
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