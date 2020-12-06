Источник материала: Хартия'97

Как выглядит одна из колонн протестующих в Минске изнутри 6.12.2020, 16:54

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Потрясающая атмосфера!

В Беларуси сегодня проходит традиционный воскресный Марш. Жители Минска и других городов собираются в дворах и выходят на Марш в своих районах.

Телеграм-канал «Баста» показал одну из колонн протестующих в Минске изнутри. Оцените атмосферу.

Следить за событиями протестного Марша в Беларуси вы можете в онлайне сайта Charter97.org.

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