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Как выглядит одна из колонн протестующих в Минске изнутри
Источник материала: Хартия'97
Как выглядит одна из колонн протестующих в Минске изнутри
Потрясающая атмосфера!
В Беларуси сегодня проходит традиционный воскресный Марш. Жители Минска и других городов собираются в дворах и выходят на Марш в своих районах.
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Потрясающая атмосфера!
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