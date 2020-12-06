Источник материала: Хартия'97

Гомельчане массово поддерживают «Хлебную майстэрню», которая не работала 26 октября 1 6.12.2020, 16:50

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Наша сила в солидарности.

В Гомеле проходит акция солидарности с закрытой «Хлебнай майстэрняй», которая не работала в тот самый понедельник — 26 октября, пишут «Сильные новости» . Сегодня она открылась, пока только на один день, и люди сразу же выстроились в очередь, чтобы поддержать их.

Меньше чем за полдня гомельчане раскупили трехдневный ассортимент. К двум часам обещают подвезти еще круассанов.





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