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Гомельчане массово поддерживают «Хлебную майстэрню», которая не работала 26 октября

06.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Гомельчане массово поддерживают «Хлебную майстэрню», которая не работала 26 октября

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  • 6.12.2020, 16:50
  • 1,643
Гомельчане массово поддерживают «Хлебную майстэрню», которая не работала 26 октября

Наша сила в солидарности.

В Гомеле проходит акция солидарности с закрытой «Хлебнай майстэрняй», которая не работала в тот самый понедельник — 26 октября, пишут «Сильные новости». Сегодня она открылась, пока только на один день, и люди сразу же выстроились в очередь, чтобы поддержать их.

Меньше чем за полдня гомельчане раскупили трехдневный ассортимент. К двум часам обещают подвезти еще круассанов.


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Теги: Гомель
 
 
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