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Гомельчане массово поддерживают «Хлебную майстэрню», которая не работала 26 октября
Источник материала: Хартия'97
Гомельчане массово поддерживают «Хлебную майстэрню», которая не работала 26 октября
Наша сила в солидарности.
В Гомеле проходит акция солидарности с закрытой «Хлебнай майстэрняй», которая не работала
Меньше чем за полдня гомельчане раскупили трехдневный ассортимент. К двум часам обещают подвезти еще круассанов.
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Наша сила в солидарности.
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