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В Москве полицейский ранил из оружия несовершеннолетнюю
Источник материала: ОНТ
В Москве (Россия) сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил из травматического оружия в несовершеннолетнюю девочку. Ребенок получил ранение,
По сведениям источника, стрелявшим оказался полицейский. Он был в гражданской одежде в свободное от службы время. Мужчина будет уволен из органов внутренних дел, к дисциплинарной ответственности привлекут ряд его руководителей.
Стрелявший задержан. Пострадавшая девочка находится в больнице.
Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
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В Москве (Россия) сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил из травматического оружия в несовершеннолетнюю девочку. Ребенок получил ранение, передает РИА...
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