В Москве полицейский ранил из оружия несовершеннолетнюю

Источник материала: ОНТ

В Москве (Россия) сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил из травматического оружия в несовершеннолетнюю девочку. Ребенок получил ранение, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление информации и общественных связей ГУ МВД российской столицы.

По сведениям источника, стрелявшим оказался полицейский. Он был в гражданской одежде в свободное от службы время. Мужчина будет уволен из органов внутренних дел, к дисциплинарной ответственности привлекут ряд его руководителей.

Стрелявший задержан. Пострадавшая девочка находится в больнице.

Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

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