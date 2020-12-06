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В Москве полицейский ранил из оружия несовершеннолетнюю

06.12.2020 17:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Москве полицейский ранил из оружия несовершеннолетнюю

В Москве (Россия) сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил из травматического оружия в несовершеннолетнюю девочку. Ребенок получил ранение, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление информации и общественных связей ГУ МВД российской столицы.

По сведениям источника, стрелявшим оказался полицейский. Он был в гражданской одежде в свободное от службы время. Мужчина будет уволен из органов внутренних дел, к дисциплинарной ответственности привлекут ряд его руководителей.

Стрелявший задержан. Пострадавшая девочка находится в больнице.

Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

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В Москве (Россия) сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил из травматического оружия в несовершеннолетнюю девочку. Ребенок получил ранение, передает РИА...
 
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