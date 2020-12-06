Лайфхак от Эвелины Хромченко: как носить платья, которые стали малы

Источник материала: ОНТ

Российская телеведущая Эвелина Хромченко поделилась со зрителями программы «Модный приговор» на Первом канале советом, как носить платья, которые стали малы.

Вещь не стоит выбрасывать или отдавать. Платье можно носить вместе с юбкой.

Также Хромченко добавила, что можно создать необычных образ благодаря сочетанию платья и брюк.

ФОТО: pngwing.com





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