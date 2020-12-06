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Лайфхак от Эвелины Хромченко: как носить платья, которые стали малы

06.12.2020 17:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лайфхак от Эвелины Хромченко: как носить платья, которые стали малы

Российская телеведущая Эвелина Хромченко поделилась со зрителями программы «Модный приговор» на Первом канале советом, как носить платья, которые стали малы.

Вещь не стоит выбрасывать или отдавать. Платье можно носить вместе с юбкой. 

Также Хромченко добавила, что можно создать необычных образ благодаря сочетанию платья и брюк.

ФОТО: pngwing.com


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Российская телеведущая Эвелина Хромченко поделилась со зрителями программы «Модный приговор» на Первом канале советом, как носить платья, которые стали малы....
 
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