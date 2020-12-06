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Лайфхак от Эвелины Хромченко: как носить платья, которые стали малы
Источник материала: ОНТ
Российская телеведущая Эвелина Хромченко
Вещь не стоит выбрасывать или отдавать. Платье можно носить вместе с юбкой.
Также Хромченко добавила, что можно создать необычных образ благодаря сочетанию платья и брюк.
ФОТО: pngwing.com
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Российская телеведущая Эвелина Хромченко поделилась со зрителями программы «Модный приговор» на Первом канале советом, как носить платья, которые стали малы....
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