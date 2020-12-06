Антиправительственные протесты продолжаются в Израиле

Источник материала: ОНТ

Неспокойной выдалась минувшая ночь и в израильской столице. Антиправительственные протесты в Израиле проходят уже 24 неделю подряд.

Субботняя акция, в которой приняли участие около 10 тысяч человек, стала крупнейшей за всё это время. В Иерусалиме прошли сразу три марша протеста. Демонстранты заблокировали несколько путей к официальной резиденции премьер-министра. Протестующие игнорировали требование полицейских разойтись. В итоге стражам порядка пришлось применить силу. Около трёх десятков демонстрантов задержаны, многие получили травмы.

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