Источник материала: ОНТ

Около тысячи грузовиков ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой. На всех пунктах пропуска в этом направлении в очередях от 150 до 350 машин.

Самым загруженным стал выезд через Каменный Лог – там застряли около 350 большегрузов. Речь идёт исключительно о фурах, очередей из легковых автомобилей и автобусов практически нет. Много грузовиков также на границе с Латвией и Польшей. Выезда в Польшу в пункте Брузги ожидают около 150 фур. С белорусской стороны, как сообщили в Погранкомитете, проблем с пропускной системой нет, сложности периодически возникают в сопредельных пунктах пропуска, из-за чего нарушается ритмичный приём транспорта и образовываются очереди.

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