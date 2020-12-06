ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около тысячи грузовиков ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой

06.12.2020 17:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Около тысячи грузовиков ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой

Около тысячи грузовиков ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой. На всех пунктах пропуска в этом направлении в очередях от 150 до 350 машин.

Самым загруженным стал выезд через Каменный Лог – там застряли около 350 большегрузов. Речь идёт исключительно о фурах, очередей из легковых автомобилей и автобусов практически нет. Много грузовиков также на границе с Латвией и Польшей. Выезда в Польшу в пункте Брузги ожидают около 150 фур. С белорусской стороны, как сообщили в Погранкомитете, проблем с пропускной системой нет, сложности периодически возникают в сопредельных пунктах пропуска, из-за чего нарушается ритмичный приём транспорта и образовываются очереди.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около тысячи грузовиков ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой. На всех пунктах пропуска в этом направлении в очередях от 150 до 350 машин. Самым загруженным...
 
Новости дня
Новости разные
 
«У Новы год без дыктатуры!» Як прайшоў «Марш волі» ў Менску і рэгіёнах. ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика