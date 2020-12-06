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Около тысячи грузовиков ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой
Источник материала: ОНТ
Около тысячи грузовиков ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой. На всех пунктах пропуска в этом направлении в очередях от 150 до 350 машин.
Самым загруженным стал выезд через Каменный Лог – там застряли около 350 большегрузов. Речь идёт исключительно о фурах, очередей из легковых автомобилей и автобусов практически нет. Много грузовиков также на границе с Латвией и Польшей. Выезда в Польшу в пункте Брузги ожидают около 150 фур. С белорусской стороны, как сообщили в Погранкомитете, проблем с пропускной системой нет, сложности периодически возникают в сопредельных пунктах пропуска, из-за чего нарушается ритмичный приём транспорта и образовываются очереди.
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Около тысячи грузовиков ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой. На всех пунктах пропуска в этом направлении в очередях от 150 до 350 машин. Самым загруженным...
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