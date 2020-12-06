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После акций протеста центр Парижа стал похож на декорации к постапокалиптическим фильмам

06.12.2020 17:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

После акций протеста центр Парижа стал похож на декорации к постапокалиптическим фильмам

Разбитые витрины, разгромленные магазины и остановки, догорающие автомобили и баррикады – улицы французских городов и особенно Парижа сегодня больше похожи на декорации к постапокалиптическим фильмам.

Акции протеста, сопровождающиеся погромами и ожесточенными боями с полицией, прошли накануне почти в 100 французских городах. Больше всего досталось центру Парижа. Мирная демонстрация переросла в сражение, после того как к протестующим присоединились радикалы – несколько сотен человек. Они крушили всё на своем пути.

Демонстранты забрасывали полицейских булыжниками и файерами. Те в ответ не церемонились – применили дубинки, водометы и слезоточивый газ. Задержано несколько десятков человек. Есть пострадавшие и раненные, в том числе травмы получили около 70 полицейских. Акции протеста проходят во Франции уже не первые выходные. Люди выступают против закона «О глобальной безопасности». Французские парламентарии заявили, что готовы переписать его спорную статью, запрещающую снимать силовиков во время исполнения служебных обязанностей, однако протестующие требуют отменить весь закон.

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Разбитые витрины, разгромленные магазины и остановки, догорающие автомобили и баррикады – улицы французских городов и особенно Парижа сегодня больше похожи на...
 
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