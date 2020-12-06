Пограничники Украины задержали группу диверсантов на границе с Беларусью

Источник материала: АФН

Пеший патруль 61 отдельной пехотной егерской бригады ВС Украины 6 декабря 2020 года в 12.00 задержал группу нарушителей границ со стороны Беларуси.

Группа из 4-х человек задержана вблизи деревни Термаховка Киевской области и направлялась в Киев, говорится в facebook 61 отдельной пехотной егерской бригады/

«Во время задержания указанной группы было обнаружено оружие, взрывчатые вещества и электронные носители информации, на которых была антиукраинская тематика. В настоящее время вышеназванная группа лиц передана в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.