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Пограничники Украины задержали группу диверсантов на границе с Беларусью

06.12.2020 17:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Пеший патруль 61 отдельной пехотной егерской бригады ВС Украины 6 декабря 2020 года в 12.00 задержал группу нарушителей границ со стороны Беларуси.

Группа из 4-х человек задержана вблизи деревни Термаховка Киевской области и направлялась в Киев, говорится в facebook 61 отдельной пехотной егерской бригады/

«Во время задержания указанной группы было обнаружено оружие, взрывчатые вещества и электронные носители информации, на которых была антиукраинская тематика. В настоящее время вышеназванная группа лиц передана в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

 
 
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Пеший патруль 61 отдельной пехотной егерской бригады ВС Украины 6 декабря 2020 года в 12.00 задержал группу нарушителей границ со стороны Беларуси.
 
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