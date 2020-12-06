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Лукашенко на КВН: Геи – открытые, границы закрыты. Что происходит в мире?

06.12.2020 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Команда КВН «Доктор Хаусс» из Могилева покорила зрительный зал в музыкальном конкурсе, обыграв ноты протеста европейских стран для МИД Беларуси. Кстати, прямо сейчас идет эфир по спутнику.



И даже ввинтили двусмысленную реплику -  про черные флаги, правда, для США. 

Итак, белорусская команда сразу же обозначила, что денег у нее нет, и они пробились в финал чисто на таланте – это, оказалось, правдой. «На Тиму Белорусских у нас нет американских».

На сцене был солист, а на пюпитре деловая папка с национальными флагами европейских стран. И все. Парни из Могилева пошли простым и проверенным путем: исполнили частушки на мотивы известных шлягеров. Все было узнаваемо, а сипловатый голос Лукашенко, который удачно подделывал один из четырех участников, вообще вызвал аплодисменты. Остро и КаВэНисто. 
Точнее, по-нашему - невероятно талантливо. Вот здесь вспомнились плакаты и перформансы на Маршах протестах в Минске.

 Ответы в песнях «Лукашенко на санкции ЕС»:

Польше, если будет выступать против нынешней власти спели: «Яблоки на снегу, розовые на белом»

Германии – (на мотив песни Клавы Кока — Покинула чат). Ангеле Меркель напомнили, что сейчас зима, а в Европу газ «проходит через нас, нас, нас»…

Ну а в заголовке – ответ Великобритании на песню Элтона Джона. 
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Команда КВН «Доктор Хаусс» из Могилева покорила зрительный зал в музыкальном конкурсе, обыграв ноты протеста европейских стран для МИД Беларуси. Кстати, прямо...
 
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