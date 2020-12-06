ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Найдена первая мутация коронавируса, против которой бессильны антитела

06.12.2020 17:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ученые выявили мутацию SARS-CoV-2, позволяющую ему ускользать от распознавания антителами, выработанными для борьбы с инфекцией, сообщает Nature со ссылкой на препринт исследования.

Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител (созданных в лаборатории и вводимых пациентам в рамках специализированной терапии), пишет РИА Новости.

Выяснилось, что ряд мутаций затрагивали белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом (RBD), который вирус использует для проникновения в клетки. Одна из таких мутаций маскировала вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител.

Ученые отмечают, что некоторые из этих изменений широко распространены у инфицированных COVID-19, а противостоящая всему набору антител мутация обнаружена в Нидерландах и Дании.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые выявили мутацию SARS-CoV-2, позволяющую ему ускользать от распознавания антителами, выработанными для борьбы с инфекцией, сообщает Nature со ссылкой на препринт...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ со стрельбой задерживала пьяного водителя на Витебщине – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика