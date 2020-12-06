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Найдена первая мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
Источник материала: Партизан
Ученые выявили мутацию SARS-CoV-2, позволяющую ему ускользать от распознавания антителами, выработанными для борьбы с инфекцией, сообщает Nature со ссылкой на препринт исследования.
Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител (созданных в лаборатории и вводимых пациентам в рамках специализированной терапии),
Выяснилось, что ряд мутаций затрагивали белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом (RBD), который вирус использует для проникновения в клетки. Одна из таких мутаций маскировала вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител.
Ученые отмечают, что некоторые из этих изменений широко распространены у инфицированных COVID-19, а противостоящая всему набору антител мутация обнаружена в Нидерландах и Дании.
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Ученые выявили мутацию SARS-CoV-2, позволяющую ему ускользать от распознавания антителами, выработанными для борьбы с инфекцией, сообщает Nature со ссылкой на препринт...
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