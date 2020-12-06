Что происходило в регионах на маршах Воли

Источник материала: Салiдарнасць

Задержания, разгоны и невероятные белорусы из разных городов.

В Гродно на улице Советской уже стали традиционными БЧБ-зонты.





На улице Советской собралось несколько десятков человек, скандировали «Жыве Беларусь!» и разошлись. Фото TUT.BY

На улице Клецкова люди, представившиеся дружинниками, начали избивать парня с бчб-флагом в рюкзаке. Затем «дружинник» сказал, что он сотрудник милиции и показал удостоверение, сообщает Hrodna.life.

В агрогородке Петришки Минского района прошла совместная колонна местных и жителей Заславля, сообщает «Наша Ніва» .

Жители Бреста также вышли на акцию. Люди пришли на похороны активиста Романа Решецкого, который умер 4 декабря, передает Еўрарадыё. После панихиды был задержан общественный деятель Виталий Казак.





Фото Белсат

В Гомеле людям удалось собраться в колонну на улице Советской. Было около 30 человек без символики, но их все равно разогнал ОМОН. Известно минимум о двух задержанных: парне с БЧБ-флагом и пожилом мужчине, передают «Сильные новости».





Фото Радыё Свабода

Сразу в нескольких районах Витебска люди тоже вышли гулять, передает «Витебск невероятный». По городу в разных местах дежурили силовики.





Читатели TUT.BY сообщают, что после воскресной прогулки в Логойске начали задерживать людей. По словам местных, задержано от 8 до 12 человек.





Жители Мозыря поддержали акцию солидарности

На акции солидарности также вышли жители Лиды, Смиловичей, Мозыря, Березовки и Боровлян. Последние гуляли по Зеленому Бору, там задержали одного человека, остальные спрятались в лесу, сообщает Радыё Свабода.





Недалеко от дач силовиков на Птичи повесили бело-красно-белый флаг