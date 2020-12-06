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Что происходило в регионах на маршах Воли
06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Задержания, разгоны и невероятные белорусы из разных городов.
В Гродно на улице Советской уже стали традиционными БЧБ-зонты.
На улице Советской собралось несколько десятков человек, скандировали «Жыве Беларусь!» и разошлись. Фото TUT.BY
На улице Клецкова люди, представившиеся дружинниками, начали избивать парня с бчб-флагом в рюкзаке. Затем «дружинник» сказал, что он сотрудник милиции и показал удостоверение, сообщает
В агрогородке Петришки Минского района прошла совместная колонна местных и жителей Заславля, сообщает
Жители Бреста также
Фото Белсат
В Гомеле людям удалось собраться в колонну на улице Советской. Было около 30 человек без символики, но их все равно разогнал ОМОН. Известно минимум о двух задержанных: парне с БЧБ-флагом и пожилом мужчине, передают
Фото Радыё Свабода
Сразу в нескольких районах Витебска люди тоже вышли гулять, передает «Витебск невероятный». По городу в разных местах дежурили силовики.
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Задержания, разгоны и невероятные белорусы из разных городов.
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