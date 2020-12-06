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ГАИ со стрельбой задерживала пьяного водителя на Витебщине – видео

06.12.2020 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел 5 декабря: в Новополоцкий ГОВД поступила информация, что за рулем Citroen находится пьяный мужчина. Наряд ГАИ обнаружил авто и пытался его остановить, однако водитель не желал сдаваться.

У деревни Бобыничи инспекторы открыли огонь по колесам авто, однако водитель сбежал, бросив машину. 30-летнего беглеца вскоре нашли: выяснилось, что он работает на СТО и угнал Citroen оттуда.

 
 
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Сотрудникам ГАИ пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого угонщика авто. Смотрите на видео кадры, снятые во время погони.
 
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