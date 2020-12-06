ГАИ со стрельбой задерживала пьяного водителя на Витебщине – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел 5 декабря: в Новополоцкий ГОВД поступила информация, что за рулем Citroen находится пьяный мужчина. Наряд ГАИ обнаружил авто и пытался его остановить, однако водитель не желал сдаваться.

У деревни Бобыничи инспекторы открыли огонь по колесам авто, однако водитель сбежал, бросив машину. 30-летнего беглеца вскоре нашли: выяснилось, что он работает на СТО и угнал Citroen оттуда.