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ГАИ со стрельбой задерживала пьяного водителя на Витебщине – видео
06.12.2020 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел 5 декабря: в Новополоцкий ГОВД поступила информация, что за рулем Citroen находится пьяный мужчина. Наряд ГАИ обнаружил авто и пытался его остановить, однако водитель не желал сдаваться.
У деревни Бобыничи инспекторы открыли огонь по колесам авто, однако водитель сбежал, бросив машину. 30-летнего беглеца вскоре нашли: выяснилось, что он работает на СТО и угнал Citroen оттуда.
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Сотрудникам ГАИ пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого угонщика авто. Смотрите на видео кадры, снятые во время погони.
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