Минивэн и спорткар с мотоциклетным двигателем: таких Porsche вы еще не видели!

Источник материала: Tut.by

Такого подарка от Porsche, пожалуй, не ожидали даже самые преданные поклонники автомобилей прославленной марки — немцы позволили заглянуть за кулисы своего дизайнерского отделения, сделав достоянием общественности целый архив своих секретных дизайнерских разработок за период с 2005 по 2019 год!

В новом проекте «Porsche Unseen» («неизвестные» или «невиданные» Porsche, кому как больше нравится) компания раскрыла информацию в общей сложности о 15 концептах и экспериментальных машинах, которые так и не прошли технико-экономическую экспертизу для запуска в производство, однако их история стоит того, чтобы ее рассказать.





У Porsche, отметим, всего одна студия дизайна, расположенная в непосредственной близости от центра разработок в Вайсахе. В студии, возглавляет которую главный дизайнер Михаэль Мауэр, работают более 120 стилистов, экспертов в области интерьера, экстерьера, цветов и материалов, конструкторов, модельеров и инженеров.



Главный дизайнер Porsche Михаэль Мауэр

«В наших концептуальных разработках мы вовсе не преследуем цель довести каждый автомобиль до готовности к серийному производству. Речь идет о создании пространства возможностей и установлении связи с будущим. Есть два пути развития бренда: либо целенаправленно, шаг за шагом, улучшать свои современные продукты. В этом процессе быть действительно инновационным довольно сложно. Или же можно дать волю своей креативной фантазии. Идея в том, чтобы мысленно перенестись в послезавтра и уже оттуда вернуться назад в завтрашний день», — поясняет Мауэр процесс создания дизайна Porsche. А теперь познакомимся с рассекреченными концепциями поближе.



Porsche 906 Living Legend



Porsche 906 Living Legend

Porsche 906 Living Legend. Этот образец был создан в 2005 году в виде жесткого полноразмерного макета, а вдохновение дизайнеры искали в среднемоторном суперкаре Porsche 906 1966 года. Сходство с историческим оригиналом у 906 Living Legend можно обнаружить в оформлении передней части, а в дальнейшем концепт послужил своего рода отправной точкой для развития дизайна будущих моделей, среди которых и гибридный суперкар 918 Spyder.



Porsche 917 Living Legend



Porsche 917 Living Legend

Porsche 917 Living Legend. Еще одна «живая легенда», формирующая видимую связь с историей Porsche. На самом деле 917 Living Legend компания рассекретила еще весной прошлого года по случаю полувекового юбилея Porsche 917 — одного из знаковых гоночных автомобилей всех времен, победителя «24 часов Ле-Мана» в абсолюте в 1970 и 1971 годах. Реинкарнацию 917-го немцы создали еще в 2013 году — это пластилиновый макет в масштабе 1:1, работа над которым заняла полгода.



Porsche 904 Living Legend



Porsche 904 Living Legend

Porsche 904 Living Legend. В 2013 году появился еще один интересный экспериментальный Porsche серии Living Legend. Когда Volkswagen разрабатывал свою самую экономичную гибридную модель XL1, выпущенную ограниченным тиражом, в Porsche решили использовать его архитектуру с широким использованием углепластика для создания легкого среднемоторого спорткара, который мог бы стать современной интерпретацией купе 904 60-х гг. прошлого века. Купе массой немногим более 900 кг планировалось оснащать мотоциклетным мотором V2 от Ducati.



Porsche Le Mans Living Legend



Porsche Le Mans Living Legend

Porsche Le Mans Living Legend. Четыре года назад на основе Boxster было создано экспериментальное купе Le Mans Living Legend, нарисованное с оглядкой на еще одну легендарную модель прошлого — Porsche 550 1953 года, который весил всего 550 кг. Среди особенностей Le Mans Living Legend — подъемные двери, но самое интересное, что в теории такую небольшую машину, если бы она обратилась в реальную модель, в движение должен был приводить V-образный восьмицилиндровый мотор.



Porsche Macan Vision Safari



Porsche Macan Vision Safari

Porsche Macan Vision Safari. Один из вариантов развития внешности кроссовера Macan — макет трехдверной версии. В дизайнерском центре Porsche говорят, что Macan Vision Safari создавался по мотивам внедорожного спорткара 959 Paris-Dakar, которых всего было собрано шесть экземпляров. И хотя ездить он не может, в описании проекта упомянуты адаптивная подвеска, коробка передач с двумя сцеплениями и активная система полного привода. Как известно, из этой дизайнерской затеи, датированной 2013 годом, так ничего и не вышло.



Porsche 911 Vision Safari



Porsche 911 Vision Safari

Porsche 911 Vision Safari. А это уже ходовой прототип внедорожной версии купе 911, который Porsche вполне могла запустить в серию. Появился он на год раньше Macan Vision Safari как ностальгия по раллийному 911 SC Safari 1978 года. «Двухдверку» на основе серии 991 с увеличенным дорожным просветом и аляповатыми накладками на колесных арках тотчас же отправили на фирменный испытательный полигон в Вайсахе для обкатки, однако в итоге проект 911 Vision Safari закрыли.



Porsche Boxster Bergspyder



Porsche Boxster Bergspyder

Porsche Boxster Bergspyder. Еще один экспериментальный образец, который мог ездить и был создан в 2014 году на основе Boxster чтобы исследовать различные возможности для снижения веса современных спорткаров. Одноместный открытый спорткар с небольшим ветровым щитком выполнен в духе исторического 909 Bergspyder, построенного для европейского чемпионата по подъему на холм. При массе 1130 кг «горный» Boxster оснащался 3,8-литровым атмосферным мотором мощностью 393 л.с., который позволял разменивать первую «сотню» менее чем за 4 секунды.



Porsche Vision 916



Porsche Vision 916

Porsche Vision 916. Создан в 2016 году в виде пластилиновой модели — это проект суперкара с электрическими мотор-колесами. По словам дизайнеров, при его создании использованы мотивы оригинального Porsche 916 начала 70-х гг. — редкого автомобиля, который был собран в количестве 10 экземпляров (по другим данным, 11 штук), после чего в Porsche сказали «стоп».



Porsche 960 Turismo



Porsche 960 Turismo

Porsche 960 Turismo. Этот полноразмерный макет четырехместного спорткара, который появился в 2016 году, примечателен тем, что подразумевает заднемоторную компоновку, причем привычного ДВС. В итоге образ 960 Turismo наряду с показанным ранее Mission E лег в основу Taycan , первого серийного электрокара Porsche. Вместе с тем опробованные на нем дизайнерские решения можно увидеть и на нынешней Panamera — к слову, совсем недавно обновленной.



Porsche Vision Renndienst



Porsche Vision Renndienst

Porsche Vision Renndienst. А вот, пожалуй, и самый необычный концепт из рассекреченной серии Porsche — это минивэн, макет которого построили в 2018 году. Сами создатели называют его «космическим челноком» с энергичными пропорциями. В салоне Vision Renndienst удобное модульное пространство, пригодное для путешествий. Место водителя располагается по центру. Компоненты электрического привода размещены в днище. В общем, такое вот представление дизайнеров из Вайсаха об однообъемнике с «гоночной» составляющей.



Porsche 919 Street



Porsche 919 Street

Porsche 919 Street. Был построен в 2017 году в виде глиняной модели в масштабе 1:1. По сути, речь идет о дорожной версии гоночного 919 Hybrid, которую собирались создать для того, чтобы «фантастическими ощущениями от вождения ле-мановского прототипа категории LMP1 могли наслаждаться и частные клиенты». Под оболочкой скрывались карбоновый монокок и 900-сильный гибридный привод на основе двухлитрового турбомотора V4. Габариты и колесная база тоже были идентичны ле-мановскому болиду.



Porsche Vision Spyder



Porsche Vision Spyder

Porsche Vision Spyder. Созданный в 2019 году концепт, источником вдохновения для которого, по словам дизайнеров, стал Porsche 550−1500 RS Spyder образца 1954 года. Из особенностей — строгий минималистичный кокпит, характерные решетки поверх центральнорасположенного двигателя, красные графические акценты и небольшие «плавники» в задней части. Двухместный спайдер был создан с целью дальнейшего развития идентичности дизайнерского языка бренда, а заодно и как источник идей для будущих элементов оформления, например, суперсовременной дуги безопасности.



Porsche Vision 920



Porsche Vision 920

Porsche Vision 920. После того, как Porsche ушла из категории LMP1 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) со своим успешным 919 Hybrid, сосредоточившись на подготовке к выступлениям в «Формуле E», дизайнеры фирмы продолжили фантазировать на тему того, каким мог бы стать новый гоночный прототип немецкой команды для многочасовых марафонов. В результате в прошлом году появился Vision 920 в красно-черно-белой ливрее, выполненного в виде жесткого макета в масштабе 1:1.



Porsche Vision 918 RS



Porsche Vision 918 RS

Porsche Vision 918 RS. В 2015 году прекратился выпуск флагманского гиперкара 918 Spyder, тираж которого был ограничен 918 экземплярами. Представление о возможном наследнике той модели дает прошлогодний полноразмерный макет Vision 918 RS, у которого, впрочем, мало общего с оригиналом. Острые грани кузова сочетаются с мягкими поверхностями, из других особенностей — крупные воздухозаборники, огромный задний диффузор, пара «плавников» на задних крыльях и еще один на крыше.



Porsche Vision E



Porsche Vision E

Porsche Vision E. С 2019 года Porsche участвует в чемпионате «Формула E», который в компании называют «самой прогрессивной и инновационной дисциплиной автоспорта в настоящий момент». По случаю дебюта в этом чемпионате немцы создали радикального вида электрический концепт Vision E — таким компания представляет себе идеальный одноместный гиперкар для трек-дней, на который не распространяются требования и ограничения FIA. На борту Vision E предусмотрена 800-вольтовая электросистема, позволяющая быстрее восполнять запас энергии в батарее.

Некоторые из представленных разработок позже можно будет увидеть «вживую» — в 2021 году музей Porsche сделает некоторые из вышеперечисленных концептов и прототипов частью своей экспозиции.