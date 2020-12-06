Милиция задержала более 30 участников квест-игры в Новополоцке

В Новополоцке в милицию доставили более 30 участников квест-игры, которые собрались возле Двины рядом с Калининским мостом. Позже людей отпустили без составления протоколов.





По данным милиции, вечером 5 декабря сотрудники патрульно-постовой службы заметили группу людей на городском пляже возле реки Западная Двина. Для установления личностей и факта отсутствия противоправных действий 33 участника мероприятия доставили в ГОВД, сообщает gorod214.by .

Граждане пояснили, что собрались для участия в квест-игре «Бессонница». После этого их отпустили.