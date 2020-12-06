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Милиция задержала более 30 участников квест-игры в Новополоцке

06.12.2020 18:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Новополоцке в милицию доставили более 30 участников квест-игры, которые собрались возле Двины рядом с Калининским мостом. Позже людей отпустили без составления протоколов.

Милиция задержала более 30 участников квест-игры в Новополоцке

По данным милиции, вечером 5 декабря сотрудники патрульно-постовой службы заметили группу людей на городском пляже возле реки Западная Двина. Для установления личностей и факта отсутствия противоправных действий 33 участника мероприятия доставили в ГОВД, сообщает gorod214.by.

Граждане пояснили, что собрались для участия в квест-игре «Бессонница». После этого их отпустили.

 
 
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В Новополоцке в милицию доставили более 30 участников квест-игры, которые собрались возле Двины рядом с Калининским мостом. Позже людей отпустили без составления...
 
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