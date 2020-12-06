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На Марше Воли задержали более сотни протестующих

06.12.2020 18:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщает о 129 задержанных по всей стране по данным на 17:40. В основном это жители Минска.

На Марше Воли задержали более сотни протестующих

Задержан поэт, музыкант и член Белорусского ПЕН-центра Владимир Ленкевич. Задержана также мать журналиста радиостанции «Радыё Свабода» Анны Соусь — 79-летняя Лариса Соусь. Она доставлена в Октябрьское РУВД столицы.

В Сухарево силовики задержали местных жителей возле поликлиники № 10. Также сообщалось о жестком задержании на улице Розы Любксембург.

По информации очевидцев, которую публикуют телеграм-каналы и чаты, задержания прошли в районе торгового центра «Рига» на улице Сурганова, в парке на улице Жудро, где в это время гуляли горожане с детьми, на улице Асаналиева, в районе станций метро «Пушкинская» и «Ковальская Слобода».

В районе Лебяжий задержано около 10 человек. Также задержано около 10 человек во дворе на улице Жуковского. Здесь были слышны хлопки, похожие на выстрелы, и виден дым.

Также были задержаны некоторые участники марша на улице Столетова (Партизанский район Минска).

В Гродно задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич. Они доставлены в УВД Ленинского района Гродно.

Третье воскресенье подряд акция проходит в новом формате — люди собираются во дворах и районах. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, участники протестов организуют локальные шествия.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщает о 129 задержанных по всей стране по данным на 17:40. В основном это жители Минска.
 
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