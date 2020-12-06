БАТЭ победил брестское «Динамо» в 1/8-й финала Кубка Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Увлекательный матч выдали БАТЭ и брестское «Динамо» в 1/8-й финала Кубка Беларуси по футболу. В Борисове зрители увидели шесть забитых мячей.

Хозяева открыли счет уже на третьей минуте после точного удара Неманьи Милича. Почти сразу борисовчане закрепили преимущество благодаря голу Станислава Драгуна. Однако вскоре гости получили право на пенальти, который реализовал Денис Лаптев. Во втором тайме брестчане и вовсе восстановили равенство после точного удара Александра Нойока. Но в этой ситуации БАТЭ не дрогнул. На 74-й минуте Драгун оформил дубль, а вскоре Максим Скавыш воспользовался ошибкой Сергея Игнатовича и установил окончательный счет. 4:2 – победа БАТЭ.

Таким образом, БАТЭ завоевал последнюю путевку в четвертьфинал Кубка Беларуси. Ранее в эту стадию турнира пробились «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ», «Неман», «Витебск», «Минск», «Ислочь» и «Арсенал».

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