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Алимбекова стала 4-й в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

06.12.2020 18:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Алимбекова стала 4-й в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

Тирил Экхофф из Норвегии выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Второе место за еще одной спортсменкой из Норвегии, Марте Олсбю Ройселанн. Тройку лидеров замкнула Ханна Эберг из Швеции.

Лучшей из представительниц Беларуси стала Динара Алимбекова, она заняла четвертое место.

Анна Сола с пятью промахами стала 29-й, Елена Кручинкина – 30-я с тремя промахами.

Фотоinstagram.com/ dinara_alimbekova18

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Тирил Экхофф из Норвегии выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Второе место за еще одной спортсменкой из...
 
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