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Алимбекова стала 4-й в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Контиолахти
Источник материала: ОНТ
Тирил Экхофф из Норвегии выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Второе место за еще одной спортсменкой из Норвегии, Марте Олсбю Ройселанн. Тройку лидеров замкнула Ханна Эберг из Швеции.
Лучшей из представительниц Беларуси стала Динара Алимбекова, она заняла четвертое место.
Анна Сола с пятью промахами стала 29-й, Елена Кручинкина – 30-я с тремя промахами.
Фото: instagram.com/ dinara_alimbekova18
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Тирил Экхофф из Норвегии выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Второе место за еще одной спортсменкой из...
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