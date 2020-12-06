Жители Китая наблюдали необычное природное явление – тройное Солнце

Источник материала: ОНТ

Солнце в тройном экземпляре! Необычное природное явление наблюдали жители Китая.

Секрет в преломлении солнечного света при прохождении через мельчайшие кристаллики льда, которые парят в атмосфере. Вокруг Солнца появляется радужное пятно, и создается оптическая иллюзия его утроения. Паргелий, или ложное Солнце, считается редким явлением. Наблюдать его можно только в странах с очень суровым климатом.

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