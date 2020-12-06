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Жители Китая наблюдали необычное природное явление – тройное Солнце

06.12.2020 18:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жители Китая наблюдали необычное природное явление – тройное Солнце

Солнце в тройном экземпляре! Необычное природное явление наблюдали жители Китая.

Секрет в преломлении солнечного света при прохождении через мельчайшие кристаллики льда, которые парят в атмосфере. Вокруг Солнца появляется радужное пятно, и создается оптическая иллюзия его утроения. Паргелий, или ложное Солнце, считается редким явлением. Наблюдать его можно только в странах с очень суровым климатом.

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Солнце в тройном экземпляре! Необычное природное явление наблюдали жители Китая. Секрет в преломлении солнечного света при прохождении через мельчайшие...
 
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