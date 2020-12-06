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Стали известны результаты мужской эстафеты по биатлону в финском Контиолахти

06.12.2020 18:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны результаты мужской эстафеты по биатлону в финском Контиолахти

В финском Контиолахти завершается второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня запланированы две гонки, и результаты мужской эстафеты уже известны.

Белорусскую команду представляли Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Антон Смольский. По итогам гонки, которая завершилась несколько минут назад, наши спортсмены заняли 11 место. А победу одержали норвежские биатлонисты.

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В финском Контиолахти завершается второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня запланированы две гонки, и результаты мужской эстафеты уже известны. Белорусскую...
 
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