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Стали известны результаты мужской эстафеты по биатлону в финском Контиолахти
Источник материала: ОНТ
В финском Контиолахти завершается второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня запланированы две гонки, и результаты мужской эстафеты уже известны.
Белорусскую команду представляли Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Антон Смольский. По итогам гонки, которая завершилась несколько минут назад, наши спортсмены заняли 11 место. А победу одержали норвежские биатлонисты.
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В финском Контиолахти завершается второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня запланированы две гонки, и результаты мужской эстафеты уже известны. Белорусскую...
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