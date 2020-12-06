Стали известны результаты мужской эстафеты по биатлону в финском Контиолахти

Источник материала: ОНТ

В финском Контиолахти завершается второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня запланированы две гонки, и результаты мужской эстафеты уже известны.

Белорусскую команду представляли Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Антон Смольский. По итогам гонки, которая завершилась несколько минут назад, наши спортсмены заняли 11 место. А победу одержали норвежские биатлонисты.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram