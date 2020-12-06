Санду потребовала отставки правительства Молдавии и досрочных выборов

Источник материала: АФН

Избранный президент Молдавии Майя Санду на митинге в Кишиневе потребовала досрочных выборов и отставки правительства.

Об этом сообщает молдавский новостной сайт NewsMaker, который вел трансляцию акции, передает РБК.

Санду заявила, что в спешке принимаемые парламентом Молдавии законы нарушают Конституцию страны.

«Это парламентское большинство — позор. Это все можно остановить, только организовав досрочные выборы. А самый короткий путь к досрочным выборам — это отставка правительства», — сказала она.

В четверг парламент Молдавии принял закон, согласно которому Служба информации и безопасности из подчинения президента переходит под контроль парламента. Президент страны лишится права назначать кандидата на пост директора Службы и не будет принимать у него присягу. Глава государства также перестанет получать отчеты о национальной безопасности.

Санду считает закон попыткой узурпации власти в стране сторонниками Игоря Додона. Она назвала его «антидемократическим злоупотреблением» и заявила, что он был выдвинут человеком, «проигравшим выборы и доверие народа».

Выборы в Молдавии прошли 15 ноября. По данным ЦИК, Додон проиграл Санду с результатом 42,26 против 57,74%, срок его полномочий истекает 23 декабря. Путин поздравил Санду с победой на выборах и выразил надежду на конструктивное развитие отношений между странами.