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Всем известный белорусский хлеб «Нарочанский» отправился в Канаду

06.12.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как отметил генеральный директор КУП «Минскхлебпром» Андрей УЛЕЗЛО, в настоящее время туда отправился первый шеститонный контейнер. Также в этом году поставки наладились и в Казахстан.

 Сегодня белорусский хлеб этого производителя идет на экспорт в восемь стран.

— В Канаду поплыла привычная нашим людям продукция: торт «Сказка», «Ленинградский», наш первый заварной и всем известный хлеб «Нарочанский». И конечно же, образцы новых видов для дальнейшего сотрудничества. Сейчас мы ведем финальные переговоры по отгрузкам в Китай, хотим открыть узбекский рынок. Замороженных хлебов в экспорте в этом году мы прибавили более 200 тонн, — отметил sb.by генеральный директор.
 
 
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Как отметил генеральный директор КУП «Минскхлебпром» Андрей УЛЕЗЛО, в настоящее время туда отправился первый шеститонный контейнер. Также в этом году поставки...
 
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