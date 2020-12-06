Всем известный белорусский хлеб «Нарочанский» отправился в Канаду

Сегодня белорусский хлеб этого производителя идет на экспорт в восемь стран.

— В Канаду поплыла привычная нашим людям продукция: торт «Сказка», «Ленинградский», наш первый заварной и всем известный хлеб «Нарочанский». И конечно же, образцы новых видов для дальнейшего сотрудничества. Сейчас мы ведем финальные переговоры по отгрузкам в Китай, хотим открыть узбекский рынок. Замороженных хлебов в экспорте в этом году мы прибавили более 200 тонн, —sb.by генеральный директор.