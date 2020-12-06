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Всем известный белорусский хлеб «Нарочанский» отправился в Канаду
Источник материала: Партизан
Как отметил генеральный директор КУП «Минскхлебпром» Андрей УЛЕЗЛО, в настоящее время туда отправился первый шеститонный контейнер. Также в этом году поставки наладились и в Казахстан.
Сегодня белорусский хлеб этого производителя идет на экспорт в восемь стран.
— В Канаду поплыла привычная нашим людям продукция: торт «Сказка», «Ленинградский», наш первый заварной и всем известный хлеб «Нарочанский». И конечно же, образцы новых видов для дальнейшего сотрудничества. Сейчас мы ведем финальные переговоры по отгрузкам в Китай, хотим открыть узбекский рынок. Замороженных хлебов в экспорте в этом году мы прибавили более 200 тонн, —
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Как отметил генеральный директор КУП «Минскхлебпром» Андрей УЛЕЗЛО, в настоящее время туда отправился первый шеститонный контейнер. Также в этом году поставки...
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