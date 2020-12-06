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Как "соседи" тестируют новый формат протеста – видео
06.12.2020 18:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Протестные марши в Минске поменяли свой формат: обнаружить колонны протестующих на этот раз было непросто не только силовикам, но и журналистам – участники митингов передвигались по микрорайонам, стараясь не привлекать к себе внимания.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Уже в третий раз маршу по центральным проспектам оппоненты власти предпочитают "марши соседей". Участники собираются в заранее обозначенных точках и отправляются "гулять" по своему району.
Причем просят и СМИ, и друг друга не сообщать публично точного маршрута движения колонн, чтобы избежать задержаний.
Общение участников протеста происходит в мессенджерах, там же в чатах договариваются о деталях маршрута. Протестующие считают, что такая тактика добавляет сложностей правоохранителям.
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Уже третьи выходные подряд минчане предпочитают маршам в центре города протест в микрорайонах. Смотрите на видео Sputnik, как проходил митинг в микрорайоне Каменная...
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