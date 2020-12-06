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Как "соседи" тестируют новый формат протеста – видео

06.12.2020 18:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Протестные марши в Минске поменяли свой формат: обнаружить колонны протестующих на этот раз было непросто не только силовикам, но и журналистам – участники митингов передвигались по микрорайонам, стараясь не привлекать к себе внимания.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Уже в третий раз маршу по центральным проспектам оппоненты власти предпочитают "марши соседей". Участники собираются в заранее обозначенных точках и отправляются "гулять" по своему району.

Причем просят и СМИ, и друг друга не сообщать публично точного маршрута движения колонн, чтобы избежать задержаний.

Общение участников протеста происходит в мессенджерах, там же в чатах договариваются о деталях маршрута. Протестующие считают, что такая тактика добавляет сложностей правоохранителям.

В воскресенье 6 декабря обошлось без масштабного перекрытия станций метро и отключения интернета: доступ ограничили только к мессенджеру Telegram, не работали станции "Немига", "Купаловская" и "Октябрьская", был закрыт один из выходов на станции "Площадь Ленина", поезда на этой станции не останавливались. Но уже около 12:15 работа метрополитена была возобновлена в обычном режиме.

А вот без задержаний на акциях не обошлось: число задержанных в ГУВД пообещали назвать позже.

 
Теги: Минск
 
 
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