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Алимбекова финишировала четвертой в преследовании, Сола - лучшая по скорости
Источник материала: Tut.by
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Алимбекова стартовала седьмой и, допустив два (0+0+1+1) промаха, смогла подняться на четвертую позицию.
Анна Сола (0+2+2+1) отыграла сразу 16 мест, поднявшись с 45-й на 29-ю строчку протокола. При этом белоруска показала лучшую скорость среди всех участниц преследования.
Елена Кручинкина (0+0+1+2) откатилась с 29-го на 30-е место.
Победу же одержала норвежка Тириль Экхофф (0+0+0+0), стартовавшая восьмой. Ее подруга по команде Марте Олсбю-Ройзеланд (0+0+1+1) стала второй, а победившая в спринте Ханна Оберг (0+1+1+1) завершила гонку третьей.
Благодаря этому результату Динара Алимбекова вернула себе лидерство в молодежном зачете (до 25 лет) Кубка мира. В общем зачете белоруска идет четвертой.
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
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