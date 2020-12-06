Алимбекова финишировала четвертой в преследовании, Сола - лучшая по скорости

Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.



Анна Сола и Динара Алимбекова. Фото: Дарья Бурякина

Алимбекова стартовала седьмой и, допустив два (0+0+1+1) промаха, смогла подняться на четвертую позицию.

Анна Сола (0+2+2+1) отыграла сразу 16 мест, поднявшись с 45-й на 29-ю строчку протокола. При этом белоруска показала лучшую скорость среди всех участниц преследования.

Елена Кручинкина (0+0+1+2) откатилась с 29-го на 30-е место.

Победу же одержала норвежка Тириль Экхофф (0+0+0+0), стартовавшая восьмой. Ее подруга по команде Марте Олсбю-Ройзеланд (0+0+1+1) стала второй, а победившая в спринте Ханна Оберг (0+1+1+1) завершила гонку третьей.

Благодаря этому результату Динара Алимбекова вернула себе лидерство в молодежном зачете (до 25 лет) Кубка мира. В общем зачете белоруска идет четвертой.