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В Витебской области ГАИ со стрельбой задерживала пьяного работника СТО, который угнал авто клиента

06.12.2020 18:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебской области инспекторы со стрельбой задерживали нетрезвого угонщика. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Вечером 5 декабря в милицию поступило сообщение о том, что за рулем Citroen находится нетрезвый водитель. На улице Янки Купалы в Новополоцке наряд ГАИ обнаружил схожую по приметам иномарку, но водитель требования об остановке проигнорировал. Началась погоня.

Возле деревни Бобыничи Полоцкого района милиционеры приняли решение использовать табельное оружие и открыли огонь по колесам автомобиля, однако водитель бросил машину на дороге и скрылся.

Вскоре беглеца задержали: 30-летний житель Новополоцка был с явными признаками алкогольного опьянения и от медосвидетельствования отказался. Выяснилось, что мужчина работает на СТО и оттуда угнал Citroen клиента.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело за угон транспортного средства. Известно, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за «пьяное» вождение.

 
 
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В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело за угон транспортного средства. Известно, что он неоднократно привлекался к административной...
 
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