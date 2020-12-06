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Спортсмены снова вышли на воскресный Марш
Источник материала: Хартия'97
Спортсмены снова вышли на воскресный Марш
Народ — чемпион.
В Беларуси сегодня прошел традиционный воскресный Марш. Жители Минска и других городов собрались во дворах и вышли на Марш в своих районах.
Спортсмены уже традиционно присоединились к воскресному протесту, пишет телеграм-канал
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