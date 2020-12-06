Источник материала: Хартия'97

Спортсмены снова вышли на воскресный Марш 6.12.2020, 18:33

Народ — чемпион.

В Беларуси сегодня прошел традиционный воскресный Марш. Жители Минска и других городов собрались во дворах и вышли на Марш в своих районах.

Спортсмены уже традиционно присоединились к воскресному протесту, пишет телеграм-канал «Трибуны» .





Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .