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В Молдове прошел митинг: тысячи людей протестовали против правительства и Додона

06.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Молдове прошел митинг: тысячи людей протестовали против правительства и Додона

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  • 6.12.2020, 18:24
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В Молдове прошел митинг: тысячи людей протестовали против правительства и Додона
Фото: EPA

Протестующие требовали досрочные выборы в парламент.

В столице Молдовы тысячи людей выходили на протест против правительства и требовали досрочных выборов в парламент. Об этом сообщает Newsmaked.md.


Фото: EPA

Организаторы заявляют, что на протест вышли 50 000 человек. Полицейские пока не предоставили данных о кол-ве участников акции. Протестующие скандировали "Досрочные выборы!" и "Долой Додона!".

К протестующим выходила избранный президент страны Майя Санду, заявив, что действующий глава государства Игорь Додон пытается поджечь страну.

"Он (Додон – ред.) пытается сделать жизнь людей еще сложнее. Так он хочет отомстить людям, потому что они не проголосовали за него. Так он пытается держаться за власть, чтобы он и его друзья могли и дальше безнаказанно воровать. Это большинство в спешке принимает законы, нарушая Конституцию и все нормы. Это – законы против граждан", – заявила Санду.

3 декабря парламент Молдовы, не соблюдая регламент, принял решение о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президента страны. Санду назвала это попыткой захвата власти.

Санду также требует вывести войска РФ из Приднестровья. У Путина угрожают "дестабилизацией".

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