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Какой будет погода в начале недели
Источник материала: Хартия'97
Какой будет погода в начале недели
Прогноз синоптиков.
Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси 7 декабря, сообщили
В понедельник будет малооблачно и без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет порывистый, местами в западных районах - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов по западу до минус 10 по востоку страны. Днем будет минус 1 - плюс 7 градусов.
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Прогноз синоптиков.
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