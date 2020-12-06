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Какой будет погода в начале недели

06.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какой будет погода в начале недели

  • 6.12.2020, 18:01
  • 1,563
Какой будет погода в начале недели

Прогноз синоптиков.

Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси 7 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет малооблачно и без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет порывистый, местами в западных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 градусов по западу до минус 10 по востоку страны. Днем будет минус 1 - плюс 7 градусов.

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