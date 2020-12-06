Источник материала: Хартия'97

Воскресный марш в Минске в ярких фото 6.12.2020, 17:54

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Фото: «Белсат»

Сегодня - 120-й день непрерывных протестов.

В Беларуси сегодня прошел традиционный воскресный Марш. Жители Минска и других городов собрались во дворах и вышли на Марш в своих районах.

Фоторепортаж с акции опубликовал телеграм-канал «Белсат» :



Фото: «Белсат»



Фото: «Белсат»



Фото: «Белсат»



Фото: «Белсат»



Фото: «Белсат»



Фото: «Белсат»



Фото: «Белсат»

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