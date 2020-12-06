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Воскресный марш в Минске в ярких фото
Источник материала: Хартия'97
Воскресный марш в Минске в ярких фото
Сегодня - 120-й день непрерывных протестов.
В Беларуси сегодня прошел традиционный воскресный Марш. Жители Минска и других городов собрались во дворах и вышли на Марш в своих районах.
Фоторепортаж с акции опубликовал телеграм-канал
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Сегодня - 120-й день непрерывных протестов.
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