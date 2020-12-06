Источник материала: Хартия'97

Американцы установили вероятную причину таинственных «акустических атак» на Кубе и в Китае 6 6.12.2020, 17:46

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При «акустических атаках» пострадало 26 американских дипломатов.

Загадочные «акустические атаки» в 2016—2018 годах, на которые жаловались американские дипломаты на Кубе и в Китае, скорее всего, связаны с использованием специальных радиочастот.

К такому выводу пришла правительственная комиссия по расследованию загадочных травм у персонала дипмиссий США, пишет CNN.

«В целом, направленная импульсная радиочастотная энергия, особенно в случаях с явными ранними проявлениями [болезни], кажется наиболее правдоподобным объяснением», — говорится в отчете.

Американские расследователи не стали утверждать, что использование направленного микроволнового излучения было преднамеренным. Но в отчете говорится, что такие действия могут быть предприняты во «враждебных целях».

В исследовании также не указывается источник микроволновой энергии, но отмечается, что предыдущие исследования этого типа травм проводились в бывшем Советском Союзе.

В отчете допускается, что отягощающими факторами при получении травм могли быть инфекционные заболевания, химическое воздействие или психологические проблемы. Но комплексное исследование, похоже, показывает, что они не были предполагаемой причиной.

О загадочных «акустических атаках» заявили около двух десятков сотрудников посольства США на Кубе, а также канадские дипломаты и сотрудники консульства США в Гуанчжоу, Китай.

Дипломаты жаловались на внезапно возникшие проблемы со здоровьем: головокружение, головные боли, шум в ушах, усталость, когнитивные проблемы, проблемы со зрением, слухом, бессонницу. Некоторые сообщали, что накануне слышали звуки высокой тональности, похожие на звуки сверчков.

У некоторых пострадавших обнаружили травмы головного мозга.

Большинство травм задокументированы в 2016 и 2017 годах, после этого было зарегистрировано несколько инцидентов.

Согласно подсчетам правительства США, при «акустических атаках» пострадало 26 американских сотрудников.

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