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Фотофакт. Редкая форма протеста – одиночный автопикет
06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В воскресенье 8 декабря минчане вышли на дворовые марши. Но также был замечен и автомобиль с плакатом на заднем стекле.
Фото, присланное читателем «Салідарнасці».
Напомним, произошедшее почти месяц назад убийство минского активиста Романа Бондаренко до сих пор не раскрыто. Вместо этого Генпрокуратура возбудила уголовное дело за передачу сведений о результатах медобследования погибшего.
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В воскресенье 8 декабря минчане вышли на дворовые марши. Но также был замечен и автомобиль с плакатом на заднем стекле.
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