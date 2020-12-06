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Усов: «Страны ОДКБ не собираются воевать с НАТО, потому что это абсурд»
06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог — о том, испугал ли Лукашенко Кремль захватом Беларуси НАТО и атакой Запада на Россию.
О коварных планах НАТО Александр Лукашенко
В частности, он объяснил участникам, что причиной обострения ситуации в Беларуси стало внешнее вмешательство.
— Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют, — обратил внимание Лукашенко.
Он добавил, что «события в Беларуси — это трамплин для давления на Российскую Федерацию».
Политолог Павел Усов в интервью
— И реакции на заявления Лукашенко, наверное, не будет никакой, — считает эксперт. — Тем более, такие страны ОДКБ, как Казахстан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан не собираются реально каким-то образом противостоять или воевать с НАТО, потому что это абсурд.
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Политолог — о том, испугал ли Лукашенко Кремль захватом Беларуси НАТО и атакой Запада на Россию.
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