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Усов: «Страны ОДКБ не собираются воевать с НАТО, потому что это абсурд»

06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог — о том, испугал ли Лукашенко Кремль захватом Беларуси НАТО и атакой Запада на Россию.

О коварных планах НАТО Александр Лукашенко заявил в ходе онлайн-заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В частности, он объяснил участникам, что причиной обострения ситуации в Беларуси стало внешнее вмешательство.

— Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют, — обратил внимание Лукашенко.

Он добавил, что «события в Беларуси — это трамплин для давления на Российскую Федерацию».

Политолог Павел Усов в интервью Белсату отметил, что такой риторикой может пользоваться исключительно российский истеблишмент для внутренних потребностей.

— И реакции на заявления Лукашенко, наверное, не будет никакой, — считает эксперт. — Тем более, такие страны ОДКБ, как Казахстан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан не собираются реально каким-то образом противостоять или воевать с НАТО, потому что это абсурд.

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Политолог — о том, испугал ли Лукашенко Кремль захватом Беларуси НАТО и атакой Запада на Россию.
 
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