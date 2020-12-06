«Минчанка» проиграла «Динамо» в Открытом чемпионате России по волейболу

Источник материала: ОНТ

«Минчанка» продолжает выступление в Открытом чемпионате России по волейболу. Второй домашний матч сложился для белорусской команды неудачно.

Поражение от краснодарского «Динамо» в трех партиях. Стоит отметить, что хозяйки площадки отлично провели первый сет, в котором уступили только в самой концовке – 29:31. На две следующие партии сил не хватило – 15:25 и 19:25. Самая результативная в нашей команде – Татьяна Маркевич (10 очков). У краснодарского клуба – шестая победа подряд. Он занимает третье место в чемпионате. «Минчанка» замыкает турнирную таблицу.

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