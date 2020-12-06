ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шахтёр» обыграл «Строитель» в матче чемпионата Беларуси по волейболу

06.12.2020 18:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Шахтёр» обыграл «Строитель» в матче чемпионата Беларуси по волейболу

Центральный матч в чемпионате Беларуси по волейболу среди мужских команд. «Строитель» в Минске принимал солигорский «Шахтёр».

Лидеры национального первенства до этого матча шли без поражений. Но сейчас кто-то должен был уступить. Первые две партии выиграл солигорский клуб, однако третью лучше провел «Строитель». Хозяева площадки захватили лидерство и в следующем сете, но затем инициативу вернул себе «Шахтер», который выиграл партию (25:17) и одержал победу в матче – 3:1.

Следующая встреча сильнейших клубов страны состоится уже совсем скоро. 11 декабря в Минске пройдет «финал четырех» Кубка Беларуси. Помимо «Строителя» и «Шахтера», за трофей будут бороться гомельская «Энергия» и витебский «Марко».  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центральный матч в чемпионате Беларуси по волейболу среди мужских команд. «Строитель» в Минске принимал солигорский «Шахтёр». Лидеры национального первенства до...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Редкая форма протеста – одиночный автопикет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика