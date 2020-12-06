«Шахтёр» обыграл «Строитель» в матче чемпионата Беларуси по волейболу

Источник материала: ОНТ

Центральный матч в чемпионате Беларуси по волейболу среди мужских команд. «Строитель» в Минске принимал солигорский «Шахтёр».

Лидеры национального первенства до этого матча шли без поражений. Но сейчас кто-то должен был уступить. Первые две партии выиграл солигорский клуб, однако третью лучше провел «Строитель». Хозяева площадки захватили лидерство и в следующем сете, но затем инициативу вернул себе «Шахтер», который выиграл партию (25:17) и одержал победу в матче – 3:1.

Следующая встреча сильнейших клубов страны состоится уже совсем скоро. 11 декабря в Минске пройдет «финал четырех» Кубка Беларуси. Помимо «Строителя» и «Шахтера», за трофей будут бороться гомельская «Энергия» и витебский «Марко».

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