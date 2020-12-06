Бразильский Санта-Клаус продемонстрировал эффектное и экстремальное появление

Источник материала: ОНТ

В это Рождество бразильский Санта-Клаус решил продемонстрировать эффектное и экстремальное появление.





Выбрав для спуска вместо дымохода канатную дорогу между горами. Одна из них – Сахарная Голова – вторая по значимости смотровая площадка Рио. Почти 400 метров в высоту. За экстремальным спуском следили десятки детей и родителей. Все вздохнули с облегчением, когда Санта благополучно приземлился. Подготовка к Рождеству в Бразилии сейчас в самом разгаре. В этом году из-за пандемии многие города отменили традиционные новогодние фейерверки. Но яркие инсталляции все же будут – любоваться ими, к примеру, жителям Сан-Паулу предложили из автомобилей. Мимо такого праздничного туннеля никто не проезжает!

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