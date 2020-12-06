Гигантский паук под ручкой автомобиля ужаснул пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

Кристин Джонс из Австралии обнаружила под ручкой припаркованной машины гигантского паука. Как рассказывает The Sun, после этого женщина неделю не могла подойти к автомобилю.

Австралийка вспоминает, что заметила паука в самый последний момент. Кристин испугалась и успела отдернуть руку. Женщина признается, что приняла членистоногого за комок «волосатых» гусениц, но позже признала в незваном госте крабового паука, также известного как паук-охотник. Определить вид паука австралийке помогли соцсети, где она опубликовала фотографию.

Пост Джонс ужаснул пользователей Сети. Многие комментаторы писали, что столкновение с таким пауком может довести до сердечного приступа. Другие люди пожалели животное и предположили, что паук хотел спрятать под ручкой машины от жары.

Фото: Facebook / Christine Jones

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