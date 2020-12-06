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Гигантский паук под ручкой автомобиля ужаснул пользователей Сети

06.12.2020 18:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гигантский паук под ручкой автомобиля ужаснул пользователей Сети

Кристин Джонс из Австралии обнаружила под ручкой припаркованной машины гигантского паука. Как рассказывает The Sun, после этого женщина неделю не могла подойти к автомобилю. 

Австралийка вспоминает, что заметила паука в самый последний момент. Кристин испугалась и успела отдернуть руку. Женщина признается, что приняла членистоногого за комок «волосатых» гусениц, но позже признала в незваном госте крабового паука, также известного как паук-охотник. Определить вид паука австралийке помогли соцсети, где она опубликовала фотографию.

Пост Джонс ужаснул пользователей Сети. Многие комментаторы писали, что столкновение с таким пауком может довести до сердечного приступа. Другие люди пожалели животное и предположили, что паук хотел спрятать под ручкой машины от жары.

Фото: Facebook / Christine Jones

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Кристин Джонс из Австралии обнаружила под ручкой припаркованной машины гигантского паука. Как рассказывает The Sun, после этого женщина неделю не могла подойти к...
 
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