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Мы все умрем. Как изменится мир от распространения AR и VR. Часть II
06.12.2020 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Разобраться в теме помогал Андрей Ивашенцев, эксперт по дополненной и виртуальной реальности, эксперт фонда Сколково, основатель конференции MiXR.
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