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Дмитриев высказался о способностях Кочановой настраивать народ против власти
06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политик — о том, как чиновники общаются с народом по приказу Лукашенко и к каким последствиям это приводит.
— Ещё в 2017-м году, когда люди вышли против декрета о тунеядстве, стало очевидно, что все оппозиционные партии вместе не способны настолько быстро и качественно настраивать народ против власти, как идеологи, —
Напомним, глава Совета республики и уполномоченная Лукашенко по Минску в пятницу
Также Наталья Кочанова рассказала о том, что не видит лжи на БТ и в госСМИ. На вопрос студента, как освещать журналисту события по воскресеньям, чтобы оставаться в безопасности, она ответила: «Зачем вам это?»
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Политик — о том, как чиновники общаются с народом по приказу Лукашенко и к каким последствиям это приводит.
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