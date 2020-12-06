Дмитриев высказался о способностях Кочановой настраивать народ против власти

Источник материала: Салiдарнасць

Политик — о том, как чиновники общаются с народом по приказу Лукашенко и к каким последствиям это приводит.





— Ещё в 2017-м году, когда люди вышли против декрета о тунеядстве, стало очевидно, что все оппозиционные партии вместе не способны настолько быстро и качественно настраивать народ против власти, как идеологи, — написал политик Андрей Дмитриев. — Стоило им пойти общаться к людям по приказу Лукашенко, как участников акции стало больше, а их решимость твёрже. Наталья Кочанова безусловно лучший представитель этих способностей.

Напомним, глава Совета республики и уполномоченная Лукашенко по Минску в пятницу встречалась со студентами журфака БГУ. Она посвятила их в детали теории заговора «План Даллеса» (якобы во время холодной войны США составили план действий по тайному моральному разложению населения СССР).

Также Наталья Кочанова рассказала о том, что не видит лжи на БТ и в госСМИ. На вопрос студента, как освещать журналисту события по воскресеньям, чтобы оставаться в безопасности, она ответила: «Зачем вам это?»

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