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«СБ» опубликовала фото о том, как обращаются с задержанными в РУВД

06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В каком именно минском РУВД были сделаны снимки, не уточняется.

В репортаже об акциях протеста 6 декабря на сайте «Советской Белоруссии» были опубликованы фото об обращении с задержанными в РУВД.

После выхода из автозака у них отобрали мобильные телефоны, рассадили в актовом зале и вызывали на составление протокола.

«СБ» опубликовала фото о том, как обращаются с задержанными в РУВД
«СБ» опубликовала фото о том, как обращаются с задержанными в РУВД
«СБ» опубликовала фото о том, как обращаются с задержанными в РУВД
«СБ» опубликовала фото о том, как обращаются с задержанными в РУВД
«СБ» опубликовала фото о том, как обращаются с задержанными в РУВД
«СБ» опубликовала фото о том, как обращаются с задержанными в РУВД
«СБ» опубликовала фото о том, как обращаются с задержанными в РУВД

Но так поступают с задержанными не во всех РУВД. В управлении внутренних дел Советского района столицы людей уже традиционно держат на холоде во внутреннем дворике с поднятыми руками – несмотря на то, что в законодательстве подобное не оговаривается. Так было и 6 декабря.

«СБ» опубликовала фото о том, как обращаются с задержанными в РУВД

 
 
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В каком именно минском РУВД были сделаны снимки, не уточняется.
 
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