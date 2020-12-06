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«СБ» опубликовала фото о том, как обращаются с задержанными в РУВД
06.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В каком именно минском РУВД были сделаны снимки, не уточняется.
В репортаже об акциях протеста 6 декабря на сайте «Советской Белоруссии» были опубликованы фото об обращении с задержанными в РУВД.
После выхода из автозака у них отобрали мобильные телефоны, рассадили в актовом зале и вызывали на составление протокола.
Но так поступают с задержанными не во всех РУВД. В управлении внутренних дел Советского района столицы людей уже традиционно держат на холоде во внутреннем дворике с поднятыми руками – несмотря на то, что в законодательстве подобное не оговаривается. Так было и 6 декабря.
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В каком именно минском РУВД были сделаны снимки, не уточняется.
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